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KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

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KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.

İskele bölgesinin sevilen isimlerinden Emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki Şakir Söker yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti. 

KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a yükselmiş oldu

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