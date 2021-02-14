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KKTC'de Covid-19'dan bugün 2 kişi hayatını kaybetti

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Sabah saatlerinde vefat eden koronavirüs hastası 58 yaşında S.Y'nin ardından 67 yaşındaki E.A da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!
KKTC'de Covid-19'dan bugün 2 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören hasta hayatını kaybetti.

67 yaşında E.A hipertansiyon hastası olup, 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.

 

Sağlık Bakanlığı Açıklama  yayınladı

Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 2 hastamız hayatını kaybetmiştir. 

67 yaşında (erkek) E.A hipertansiyon hastası olup, 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi. 

58 yaşında (erkek) S.Y kroner arter hastası olup, 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi. 

Merhum kişilere Allah'tan rahmet , yaslı ailelerine başsağlığı ve  sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun. 

Sağlık Bakanı 
Dr. ALİ PİLLİ

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