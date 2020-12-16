  • BIST 1.402
  • Altın 465,985
  • Dolar 7,8142
  • Euro 9,5250
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!

KKTC'de Covid vakaları artıyor ama Turizimciler kontrollü turizme izin istedi!

»
Turizm paydaşları basın toplantısı düzenliyor…Basın toplantısında konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandeminin ilk başlarında alınan kapanma kararlarını desteklerini ve uyguladıklarını anımsattı.
KKTC'de Covid vakaları artıyor ama Turizimciler kontrollü turizme izin istedi!

Turizm paydaşları basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandeminin ilk başlarında alınan kapanma kararlarını desteklerini ve uyguladıklarını anımsattı.

Ticaret, Sanayi Odaları ve İnşaat müteahhitleri, Seyahat Acenteleri, Rehberler, Kiralık Arabacılar, Casino İşletmecileri, Çiftçileri Birliği ve Turizm Çalışanları Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda, turizm sektörünün hemen herkesi etkilediğinin altı çizildi.

“Sektörün ayakta kalabilmesi için hükümetin de taahhüt ettiği desteği vermesi gerekiyor” diyen Çağıner, kontrollü bir turizm yapılmasına izin verilmesini istediklerini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda Başbakanı Rutte: Mümkünse yaz tatilinizi erteleyin27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:02
  • İspanya hükümeti turizmin yeni kriterleri için AB'den ortak kurallar istiyor26 Mayıs 2020 Salı 18:05
  • Covid-19 Salgın oteli Merit Cyprus Gardens yeniden açılmayı deneyecek!23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:55
  • TÜRSAB'dan koronavirüs raporu: Turizmde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak21 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
  • Üstel: “Sektör, iç turizmle nefes almaya başlayacak”17 Mayıs 2020 Pazar 11:23
  • Merit'in oteller kapalı, işçiler sokakta ama Otelleri açmak için kulis faaliyeti başladı!11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:16
  • Bakan Ersoy: Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere bir 'niyet mektubu' gönderiyoruz, 'Biz hazırız' diyeceğiz10 Mayıs 2020 Pazar 13:00
  • Avrupa koronavirüs nedeniyle bu yaz evde kalırsa, turizm sektörü nasıl etkilenecek?08 Mayıs 2020 Cuma 14:05
  • THY'nin yaz ayları için uçuş planlaması taslağı: İç hatlar Haziran'da, dış hatlarsa kademeli olarak başlayacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:39
  • Airbnb rezervasyonları artıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti