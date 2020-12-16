KKTC'de Covid vakaları artıyor ama Turizimciler kontrollü turizme izin istedi!

Turizm paydaşları basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandeminin ilk başlarında alınan kapanma kararlarını desteklerini ve uyguladıklarını anımsattı.

Ticaret, Sanayi Odaları ve İnşaat müteahhitleri, Seyahat Acenteleri, Rehberler, Kiralık Arabacılar, Casino İşletmecileri, Çiftçileri Birliği ve Turizm Çalışanları Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda, turizm sektörünün hemen herkesi etkilediğinin altı çizildi.

“Sektörün ayakta kalabilmesi için hükümetin de taahhüt ettiği desteği vermesi gerekiyor” diyen Çağıner, kontrollü bir turizm yapılmasına izin verilmesini istediklerini açıkladı.