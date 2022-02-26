  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

KKTC'de covid19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

» »
KKTC'de covid19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
KKTC'de covid19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

KKTC'de bugün covid19 nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Nasreddin Sevengül, ve 81 yaşındaki Nurettin Eratlılar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KKTC covid19 nedniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192'ye yükseldi

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önce çaldılar, sonra yaktılar26 Şubat 2022 Cumartesi 16:55
  • Çavuşoğlu’ndan Lavrov’a operasyonu durdurun çağrısı26 Şubat 2022 Cumartesi 16:45
  • Tarım Bakanı Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu İle Görüştü26 Şubat 2022 Cumartesi 16:42
  • En Çok Yağış Esentepe Deniz Kenarına Düştü26 Şubat 2022 Cumartesi 16:28
  • Beton mikseri kontrolden çıktı26 Şubat 2022 Cumartesi 16:08
  • CTP'den Okan Dağlı açıklaması!26 Şubat 2022 Cumartesi 16:04
  • Yeni Boğaziçi - Mağusa yolunda kaza!26 Şubat 2022 Cumartesi 15:57
  • Günlük Aşılanan Kişi Sayısı Açıklandı!26 Şubat 2022 Cumartesi 15:46
  • DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU ABD TEMASLARINI TAMAMLADI, BUGÜN KKTC’YE DÖNÜYOR26 Şubat 2022 Cumartesi 15:24
  • MDP: “SANAYİ ODASI BAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ”26 Şubat 2022 Cumartesi 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti