KKTC'de covid19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

KKTC'de bugün covid19 nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti.
74 yaşındaki Nasreddin Sevengül, ve 81 yaşındaki Nurettin Eratlılar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
KKTC covid19 nedniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192'ye yükseldi
KKTC'de bugün covid19 nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti.
74 yaşındaki Nasreddin Sevengül, ve 81 yaşındaki Nurettin Eratlılar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
KKTC covid19 nedniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192'ye yükseldi
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