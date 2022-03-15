KKTC'de Cuma günü akaryakıta indirim bekleniyor!

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.
Brent petrolün düşüşü ve Türkiye'de benzin ve motorine indirim yapılmasının ardından KKTC'de de vatandaşlar akaryakıtta indirim bekliyor...
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