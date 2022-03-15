  • BIST 2.085,30
  • Altın 919.061
  • Dolar 14.7916
  • Euro 16.2892
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

KKTC'de Cuma günü akaryakıta indirim bekleniyor!

» »
Türkiye' de 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.
KKTC'de Cuma günü akaryakıta indirim bekleniyor!

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

Brent petrolün düşüşü ve Türkiye'de benzin ve motorine indirim yapılmasının ardından KKTC'de de vatandaşlar akaryakıtta indirim bekliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci Taşımacılığındaki Eylem Askıya Alındı14 Mart 2022 Pazartesi 21:32
  • Yemlik Arpa Fiyatında Uzlaşı Sağlandı14 Mart 2022 Pazartesi 21:29
  • Meclis Çalışmaları Tamamlandı14 Mart 2022 Pazartesi 20:51
  • KIBTES: 2011 Sonrası Genç Öğretmenlerimizin Yaşadıkları Ekonomik Zorluklar İyileştirilmelidir14 Mart 2022 Pazartesi 20:28
  • Baybars: Bu Hükümetten Bir Şey Beklememek Gerek14 Mart 2022 Pazartesi 20:25
  • Çavuşoğlu: Bu Akşam Taşıma Sorununun Çözülmesini Bekliyorum14 Mart 2022 Pazartesi 20:07
  • 399 Vaka Var14 Mart 2022 Pazartesi 20:02
  • KTÖS ve KTOEÖS Ortak Açıklama14 Mart 2022 Pazartesi 20:01
  • Taçoy, Dünya Sosyal Hizmet Günü Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Personelini Ziyaret Etti.14 Mart 2022 Pazartesi 19:55
  • Elektrik Kesintisi Var14 Mart 2022 Pazartesi 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti