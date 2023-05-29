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KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla KKTC'de kutlamalar başladı. Erdoğan’ın zaferi, Lefkoşa sokaklarında konvoylar eşliğinde kutlandı.
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Fotoğraf: Kıbrıs Postası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu önde tamamlamasının ardından yüzlerce kişi kutlama için meydanlara çıktı.

Başkent Lefkoşa'da Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle araç konvoyları oluşturularak şehir turu atıldı.

Lefkoşa'daki sevinç gösterilerine bazı kişiler de evlerinin pencere ve balkonundan destek verdi.

Girne Kapısı ve Dereboyu Caddesi'ndeki kutlamalarda meşaleler yakan vatandaşlar, "Reis Erdoğan" şeklinde slogan attı.

KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele kentlerinde de konvoylar oluşturularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.

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