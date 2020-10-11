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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Saat 18:55 Seçim sonuçları

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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Saat 18:55 Seçim sonuçları
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Saat 18:55 Seçim sonuçları

KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor, İşte ilk sonuçlar…

Seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmenin, 738 sandıkta oy kullanabileceği seçimde oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürdü ve sandıklar saat 18.00’de kapandı.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın yarıştığı seçimde, seçmenler 7’si bağımsız toplam 11 aday arasından birini tercih etti. Sandığa giden vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği için tercihini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan11 aday, oy pusulasındaki sıraya göre şöyle:

“Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız).”

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İşte ilk sonuçlar

Saat 18:55  itibarı ile DETAY Gazetesi’nin sandık başlarından elde ettiği ilk sonuçlar…

Adayların aldığı oylar

Mustafa Akıncı                  33,4      

Ersin Tatar                          31,4

Tufan Erhürman             20,9

Kudret Özersay                5,6

Erhan Arıklı                    2,4

Serdar Denktaş                5,2

Diğerleri                           --

 

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