KKTC’de “Delta Varyantı” Şu Ana Kadar Tespit Edilmedi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, dünya genelinde yayılmaya başlayan koronavirüsün şimdiye dek saptanan “en bulaşıcı varyantı” olarak nitelendirilen Delta varyantının, şu an KKTC’de tespit edilmediğini açıkladı.

Oygar, ülkede son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakalarının; Delta varyantı ile bağlantısı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla son bir haftadır analizlerin yapılmakta olduğunu ancak düne kadar ülkede Delta varyantının tespit edilmediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, koronavirüs (Kovid-19) ve virüsün dünyada yayılmaya başlayan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını ile mücadele, ülkede yürütülen aşılanmadaki son durum ve Avrupa Birliği’nde 1 Temmuz’da yürürlüğe konan “Dijital Kovid Sertifikası” uygulaması hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Temmuz itibarıyla 127 bin 213 kişiye birinci doz; 91 bin 341 kişiye ise her iki doz aşıları yapıldı. Ülkede şimdiye kadar 218 bin 554 doz aşı yapıldı. Verilere göre, nüfusun yüzde 33,2’si birinci doz, yüzde 23.9’u ise ikinci doz aşısını oldu.

“DELTA VARYANTINI TESPİT KİTLERİ GEÇEN CUMA ÜLKEYE GELDİ, SON BİR HAFTADIR ANALİZLER YAPILIYOR”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, “Delta varyantını tespit kitleri geçen cuma Türkiye’den geldi. Geçen cumadan itibaren ülkede Delta varyantının olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başlandı. Şu ana kadar Delta varyantı ülkede tespit edilmedi. Çalışmalar ve araştırmalar devam ediyor. Araştırmacılar, yeni çıkan vakaların sonuçlarını da alıp analiz ediyorlar” dedi.

Oygar, “Delta varyantının ülkede tespit edilmesi halinde bunu kamuoyunun bilgisine getireceğiz dedi.

“DÜNE KADAR TESPİT EDİLMEDİ, AMA BUNDAN SONRA SAPTANMA İHTİMALİ VAR”

Müsteşar Oygar, Delta varyantının düne kadar tespit edilmediğini, ancak varyantın ülkede görülmesi ihtimalinin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Düne kadar tespit edilmedi, ama bundan sonra tabii ki saptanma ihtimali var. Dünya genelinde, ülkelerde varyantlarla ilgili bir artış söz konusu ve küresel bir dünyada yaşadığımız için bizde de görülmesi olası. Güney Kıbrıs’ta, Türkiye’de saptandı. İngiltere’de de görüldü, gerek Ercan Havaalanı gerek Güney Kıbrıs üstünden ülkeye gelenler var. Her ne kadar da ülkeye giriş kapılarında testler uygulanıyor olsa da, test şartını kaldırmasak da, bu varyantın ülkede görülmesi mümkündür.”

“(ALINAN TEDBİRLERİN) BUNUN ARKASINDA DURMAK ZORUNDAYIZ, YOKSA BU SÜREÇ KAPANMAYA KADAR GİDEBİLİR”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Delta varyantı ile ilgili ülkede bazı tedbirler almakta olduğuna işaret ederek, “Sağlık Bakanlığı, bu konuda tedbirleri alıyor. Sınır kapılarında, girişlerindeki kısıtlamaları ve test uygulamalarını en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Diğer ülkelerden daha sıkı uygulamalarımız var. Ekonomik nedenler bizi baskı altına alıyor ama bunun arkasında durmak zorundayız yoksa bu süreç kapanmaya kadar gidebilir” uyarısında bulundu.

Oygar, Delta varyantının tespit edildiği Güney Kıbrıs’a işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın sınırlarını daha gevşek bırakmasından ötürü Delta varyantının ülkeye geldiği saptamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerilerine göre Kovid-19 salgınına ilişkin önlemlerini almakta olduğunu ifade eden Oygar, “Ancak bu önlemlere rağmen Delta varyantı bize gelebilir” dedi.

DELTA VARYANTINA KARŞI ALINMASI GERKEN ÖNLEMLER

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ülkeye gelmeden alınması gereken bazı tedbirlere ilişkin olarak, “Delta varyantına karşı önlemler kapsamında aşılanmayı hızlandırmak, ekonomiyi de gözeterek sınır kapılarını sıkı tutmak ve bireysel korunma -maske, mesafe ve hijyen – kurallarına uymak gerekiyor. Delta varyantı ülkeye gelmeden tüm bu önlemleri tamamlamak çok önemli” diye konuştu.

“AŞILANMAYI HIZLANDIRMAK ÖNEMLİ”

Oygar, Delta varyantına karşı önlemlere ilişkin ayrıca şunları da kaydetti:

“Aşılanmayı hızlandırmak önemli. Bu nedenle aşı merkezlerini artırdık. Üniversiteler ve riskli sektörler hızlıca aşılandı. Aşılanmış olsak bile, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bunlara riayet eden ülkelerde daha az vaka var. Aşılanmayı hızlandırmak ile birlikte bireysel korunma kurallarına uyduğumuz sürece koronavirüsün bulaşıcı varyantlarıyla baş edebileceğiz çünkü aşılanmanın bulaşıcılığı azalttığına dair kesin bir bilgi elimizde yok. İngiltere ve İsrail gibi aşılanmış ülkelerde de vakalar artıyor. Bu virüsü yenmek için kurallara uymalım.”

“AŞILANSAK BİLE, BİREYSEL KORUNMA KURALLARINA UYALIM”

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gereken önlemleri aldığını ancak halkın da kurallara uyması gerektiğini bir kez daha vurgulan Oygar, “Aşılansak bile -ki aşılanmanın varyantlara etkisi olup olmadığı konusundaki çalışmalar devam ediyor-, kurallara dikkat etmemiz lazımdır” dedi.

“AŞI BAŞVURULARINDA VE AŞILANMAYA GELEN KİŞİ SAYISINDA AZALMA VAR”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, TAK’a yaptığı açıklamalarda, ülkede aşı başvurularında ve aşılanmaya giden kişi sayısında düşüş gözlemlediklerini ifade ederek, halka aşılanma çağrısında bulundu.

Oygar, “Aşılanmaya gelen kişilerde bir azalma görüyoruz. Randevu veriliyor, ancak insanlar gelmiyor. Aşı başvurularında da bir azalma var. Aşı, bu hastalığın ciddi seyretmesini, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltıyor. Hangi aşıya ulaşabiliyorsanız aşı olun” diye konuştu.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın halk arasında aşılanma eğiliminde gözlemlenen düşüşün nedeninin saptanması için bir çalışma başlattığını da belirterek, bu çalışma ile aşılanma oranında yaşanan düşüşün nedenleri hakkında daha net bir tespitte bulunabileceklerini söyledi.

“PAZARTESİYE KADAR RANDEVULU AŞI BAŞVURULARI TAMAMLANACAK, RANDEVUSUZ AŞILANMA ÇAĞRISI YAPILACAK”

Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelindeki aşılanma programı kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgiler de paylaşan Oygar, “Aşılama 18 yaş ve üstüne indi. Randevu ile aşı başvuruları geçen pazartesi 15 sağlık ocağında tamamlanmasıyla bu merkezlerde 18 yaş ve üstü olan kişilere randevusuz aşılar yapılıyor. Geriye kalan ana merkezlerde randevu sistemi ile aşılama devam ediyor. Bazı merkezlerde, Yakın Doğu Hastanesi ve Suat Günsel Hastanesi’nde randevusuz aşılanma yapılıyor” dedi.

Ülkede pazartesine kadar randevulu aşı başvurularının tamamlanacağını ve “randevusuz aşılanma” çağrısı yapacaklarını kaydeden Oygar, böylelikle randevu alamayan ve aşı olmak isteyip henüz olamayan kişilerin aşılanabileceğini söyledi.

MRNA VE VİRAL VEKTÖR AŞILARI HAKKINDA

Oygar, Delta karşı “daha etkili” olduğu belirtilen mRNA ve Viral Vektör aşılarının kullanımına ilişkin, Sağlık Bakanlığı olarak MrNA aşıları çalışmalarını takip ettiklerini ifade ederek, bu konuda 6 ay içinde aşı süresi dolacak kişilerin üçüncü doz aşılarının MrNA yapılması için çalışmaların ve girişimlerin başlatıldığını da kaydetti.

Oygar, ayrıca Güney Kıbrıs’tan BioNTech aşısı talep ettiklerini ancak buna rağmen sadece 10 bin doz BioNTech gönderildiğini belirterek, “AB’den aşıların direkt bize gönderilmesi istendi ancak Güney Kıbrıs üzerinden gönderilmesi üzerinde ısrar edildi. Bu konuyu, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde defalarca dile getirmemize rağmen 10 binden fazla doz verilmedi” diye konuştu.

AB “DİJİTAL KOVİD SERTİFİKASI”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, Avrupa Birliği’nde 1 Temmuz’da yürürlüğe giren “Dijital Kovid Sertifikası”na ilişkin olarak da, Sağlık Bakanlığı’nın QR sisteminin altyapısını hazırlamaya başladığını hatırlatarak, bu konudaki çalışmaların sona geldiğini ve sistemin onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde sağlık uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya katıldıklarını da ifade eden Oygar, bu toplantıda aşı sertifikasına ilişkin veri paylaşımı konusunun ele alındığını belirtti. Oygar, veri paylaşımı konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bizim insanlarımız da QR kodunu gösterip Dijital Kovid Sertifikası ile seyahat edebilecek” dedi.

Oygar, KKTC’de yoğun bir şekilde uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanım onayı verilen Sinovac aşısının AB Dijital Kovid Sertifikası kapsamında olup olmadığına ilişkin, “Avrupa Birliği, Sinovac aşısıyla ilgili kararı üye ülkelerine bıraktı. Macaristan’da insanlar Sinovac aşısı olmasına rağmen bu ülke yeşil kodlu bir ülkedir. AB üye ülkesi olan Macaristan Sinovac aşısını kabul edecektir. Diğer AB üye ülkelerinin kararlarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Güney Kıbrıs Sinovac ve Sputnik aşılarını kabul etti” diye konuştu.