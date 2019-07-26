KKTC’de Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi Kurulacak

ASELSAN ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) arasında Deniz Sistemlerine yönelik olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ‘Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi’ kurulmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan anlaşma ile KKTC’nin su üstü ve su altı imkanlarını kullanarak deniz teknolojileri ve altyapıları konularında örnek teşkil edebilecek bir üniversite-sanayi iş birliğinin tesis edilmesi amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak olan Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi ile bir yandan geliştirilmekte olan deniz sistemleri teknolojilerinin katma değerinin artırılması, diğer taraftan ise İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen mevcut çalışmaların İTÜ-KKTC aracılığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de devam ettirilerek üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.