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"KKTC'de dinini bilmeyen bir nesil yetişiyor" diyen Süleyman Çakır kendini savundu

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Yeni Akit gazetesine verdiği demeçle KKTC'de tepki çeken Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır yazılı bir açıklama yaparak eleştirilere karşı kendini savunduu.
"KKTC'de dinini bilmeyen bir nesil yetişiyor" diyen Süleyman Çakır kendini savundu

Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de yayın yapan Yeniakit Gazetesine yaptığım bir açıklamadan yola çıkarak, yapılan bazı çirkin yazı ve yorumlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Anayasasının 24’ncü maddesinde “Herkes, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu; kimsenin, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı belirtilmekte,  düşünce suçu yoktur denilmektedir. Aynı maddede; Herkesin, düşünce ve kanaatlarını, söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu açıkça yer almakta ve bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve Devlet sınırları söz konusu olmaksızın, kanaatını anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsamaktadır.

                10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19. maddesi, "Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır; bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları mevzubahis olmaksızın bilgi ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek ve yaymak özgürlüğünü kapsadığı açıkça yer almaktadır.

Burada tek tek saymaya gerek görmediğim birçok uluslararası sözleşmelerde hayat bulan çağdaş yaklaşımlar ifade özgürlüğünün engellenemeyeceğini sarih bir şekilde ortaya koymaktadır.  Yani ifade özgürlüğü hem Anayasamızda hem yasalarımızda hem de uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış, kimsenin keyfine ve tekeline verilmemiştir.

Bireysel bazda hal böyle iken, ulusal ve uluslararası alanda çok daha fazla ifade özgürlüğüne sahip sendika Başkanı sıfatımla bir gazeteye yaptığım açıklamalardan yola çıkarak hakaret eden, konuyu temel düzleminden çıkaran, toplumda nefret uyandıran yaklaşımlarla ve tonda, adeta mahalle baskısı uygulayarak bir kesimin sesini benim üzerimden  kısmaya çalışan az sayıda da olsa yazı ve yorumlara şahit olmaktan son derece üzüntü duydum.

 Eğitim seviyesinin oldukça yüksek, karşılıklı hoşgörü ve anlayışın had safhada olduğu ve bu özelliğiyle övündüğümüz ülkemizde, fikirlere karşı bazı kişilerce hakaretle, aşağılayarak, hoyratça, düzeyi düşük, yobazca ve düşmanca yaklaşımlar açıklamamızın ana temasının ne denli isabetli olduğunu göstermektedir.

 Ülkemiz basın-yayın organlarında da daha önce defalarca yapmış olduğum açıklamaların özeti niteliğindeki gazete haberini gerekçe göstererek hakaret eden, hem dini hem de milli aidiyetime çirkince ve alçakça saldıran, kin ve nefret dolu yazı ve yorumları hayret, şaşkınlık ve ibretle takip, kötü sözleri sahiplerine misliyle iade ettiğimi belirtmek isterim.

Konuyla ilişkin olarak küfür, hakaret ve nefret içeren yazı ve yorumlar incelenmekte olup, gerek görülmesi halinde hukuki süreç başlatılacaktır.

 

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