  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

KKTC'de Düzenlenen Tango Etkinliğine 31 Ülkeden 238 Dansçı Katıldı

»
KKTC'de Düzenlenen Tango Etkinliğine 31 Ülkeden 238 Dansçı Katıldı
KKTC'de Düzenlenen Tango Etkinliğine 31 Ülkeden 238 Dansçı Katıldı

KKTC’de düzenlenen bir dans etkinliği, 31 ülkeden 238 tango dansçısını bir araya getirdi.

Fazıl ve Şahveren Yücel çiftinin düzenlediği “Elegante Tango Marathon” adı verilen etkinlik, Girne’de Arkın Colony Hotel’de devam ediyor.

Elegante Tango Marathon, bu gece düzenlenecek gala gecesinin ardından yarın tamamlanacak.

TAK’a verilen bilgiye göre, 7 Nisan’da başlayan ve ülkede bir ilk olduğu belirtilen tango etkinliğine 31 ülkeden toplam 238 dansçı katılıyor.

Uluslararası birçok dansçının katılımıyla gerçekleşen etkinliğin dünya standartlarında ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi.

tango-2.jpg

Dansçıların ülkeleri şöyle sıralanıyor:

“Arjantin, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kıbrıs, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Irak, İsrail, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Malezya, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD.”

tango-(1).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Ali Hoca Eserleri” CD'si KKTC Kültür Dairesi ve Telsim'in katkılarıyla hayat buldu07 Nisan 2022 Perşembe 11:48
  • “Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi Girne’de gerçekleşecek07 Nisan 2022 Perşembe 09:41
  • ''Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Sonuçları Açıklandı06 Nisan 2022 Çarşamba 16:12
  • Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması Heyecanı06 Nisan 2022 Çarşamba 15:18
  • Eğitimci, Araştırmacı, Yazar Gülgün Serdar'ın Hayatı Belgesel Oluyor06 Nisan 2022 Çarşamba 14:47
  • ''Little Little Into The Middle'' Barış Manço Parkında Son Gösterimini Yapacak06 Nisan 2022 Çarşamba 14:19
  • 40 yaşındaki ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu05 Nisan 2022 Salı 23:15
  • Covid-19 endişesi 118 milyon TL’ye mal oldu05 Nisan 2022 Salı 19:52
  • Grammy Ödülleri'ne damga vuranlar: Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Jon Batiste04 Nisan 2022 Pazartesi 16:42
  • Elon Musk’ın “barış” paylaşımı gündem oldu03 Nisan 2022 Pazar 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti