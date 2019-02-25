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KKTC’de Düzenlenen ve Kültür Dairesi’ne Bildirilen Festival Tarihleri Açıklandı

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KKTC’de düzenlenen ve gerçekleşmesi muhtemel tarihleri Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller açıklandı
KKTC’de Düzenlenen ve Kültür Dairesi’ne Bildirilen Festival Tarihleri Açıklandı

Kültür Dairesi, tüm festival komitelerine çağrıda bulunarak tarihleri netleşmeyen festivallerle ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz Daire’ye bilgi verilmesini istedi.

 

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller listesine, Daire’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ulaşılabiliyor. Kültür Dairesi’nin sayfasında yer alan Kültür Sanat ajandasından da takip edilebilecek festivaller ve muhtemel tarihleri şöyle listelendi:

 

Kültür Dairesi’ne 2019 Yılında Yapılacağı Bildirilen Festivaller

Festival Adı

Festivali Düzenleyen

Muhtemel

Festival Tarihi

9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali

Lapta Belediyesi                Hisarköy Muhtarlığı          Hisarköy Spor ve Kültür Derneği

2-3 Mart 2019

9. Orkide Vadisi Yürüyüşü

Lefke Belediyesi

3 Mart 2019

3.Tatlısu Ot Festivali

Tatlısu Belediyesi

03 Mart 2019

16.Orkide Yürüyüşü

Kanser Araştırma Vakfı

10 Mart 2019

6. Bağlıköy Eko Günü

Lefke Belediyesi

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği

10 Mart 2019

15.Tepebaşı Medoş Lalesi Festivali

Lapta Belediyesi

Tepebaşı Muhtarlığı

TEPDER

16-17 Mart 2019

Karşıyaka Ahlat Vadisi Yürüyüşü

Lapta Belediyesi

Karşıyaka Muhtarlığı

Karşıyaka Kültür Sanat Derneği

24 Mart 2019

Avtepe Medoş Lalesi Festivali

Yeni Erenköy Belediyesi

24 Mart 2019

Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği (Eko Gün)

İskele Belediyesi

31 Mart 2019

Yiğitler Gafgarıt Festivali

Değirmenlik Belediyesi

YİĞİT-DER

31 Mart 2019

Alsancak ve Lapta Çocuklar İçin Yürüyor

Lapta Belediyesi

Alsancak Belediyesi

Saraçoğlu Vakfı

31 Mart 2019

Kozanköy Hellim Pastelli Festivali

Lapta Belediyesi

Kozanköy Muhtarlığı

6 -7 Nisan 2019

Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği

Serdarlı Belediyesi

7 Nisan 2019

Akdeniz Ayrelli Festivali

Lapta Belediyesi

Akdeniz Muhtarlığı

13-14 Nisan 2019

Kormacit St.Aziz George Festivali

Lapta Belediyesi

Koruçam Muhtarlığı

20-21 Nisan 2019

14. Bellapais  İpek Koza Festivali

Girne Belediyesi

4-5 Mayıs 2019

Kalavaç Festivali

Değirmenlik Belediyesi

Kalavaç Muhtarlığı

5 Mayıs 2019

 

Mormenekşe Enginar Festivali

Mormenekşe Kadınlar Birliği

3-4-5 Mayıs 2019

Akıncılar “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı”

Akıncılar Belediyesi

5 Mayıs 2019

Çocuk Festivali

Değirmenlik Belediyesi

1 Haziran 2019

Dilekkaya Hellim Festivali

Değirmenlilk Belediyesi

Haziranın 2.haftası

Sinde Panayırı

İnönü Sosyal Aktivite Derneği

7-8-9 Haziran 2019

9.Tahıl Festivali

Alayköy Belediyesi

14-15-16 Haziran 2019

Lapta Turizm Festivali

Lapta Belediyesi

21-22-23 Haziran 2019

42.Güzelyurt Portakal Festivali

Güzelyurt Belediyesi

28 Haziran – 7 Temmuz 2019

51. Geleneksel İskele Festivali

İskele Belediyesi

28 Haziran – 7 Temmuz 2019

11.Ozanköy Pekmez Festivali

Girne Belediyesi

31 Ağustos 1-2 Eylül 2019

Karşıyaka Deniz Şenliği

Lapta Belediyesi

16-17-18 Ağustos 2019

14. Tatlısu Harnup Festivali

Tatlısu Belediyesi

5-8 Eylül 2019

Kalkanlı Çakısdez Festivali

Güzelyurt Belediyesi

KAY-DER

27-28-29 Eylül 2019

18.Zeytin Festivali

Girne Belediyesi

4-8 Ekim 2019

Bağlıköy Paluze Günü

Lefke Belediyesi

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği

20 Ekim 2019

7. Doğan Köy Alıç Festivali

Girne Belediyesi

2-3 Kasım 2019

 

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