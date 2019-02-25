KKTC’de Düzenlenen ve Kültür Dairesi’ne Bildirilen Festival Tarihleri Açıklandı

Kültür Dairesi, tüm festival komitelerine çağrıda bulunarak tarihleri netleşmeyen festivallerle ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz Daire’ye bilgi verilmesini istedi.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller listesine, Daire’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ulaşılabiliyor. Kültür Dairesi’nin sayfasında yer alan Kültür Sanat ajandasından da takip edilebilecek festivaller ve muhtemel tarihleri şöyle listelendi:
Kültür Dairesi’ne 2019 Yılında Yapılacağı Bildirilen Festivaller
Festival Adı
Festivali Düzenleyen
Muhtemel
Festival Tarihi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali
Lapta Belediyesi Hisarköy Muhtarlığı Hisarköy Spor ve Kültür Derneği
2-3 Mart 2019
9. Orkide Vadisi Yürüyüşü
Lefke Belediyesi
3 Mart 2019
3.Tatlısu Ot Festivali
Tatlısu Belediyesi
03 Mart 2019
16.Orkide Yürüyüşü
Kanser Araştırma Vakfı
10 Mart 2019
6. Bağlıköy Eko Günü
Lefke Belediyesi
Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği
10 Mart 2019
15.Tepebaşı Medoş Lalesi Festivali
Lapta Belediyesi
Tepebaşı Muhtarlığı
TEPDER
16-17 Mart 2019
Karşıyaka Ahlat Vadisi Yürüyüşü
Lapta Belediyesi
Karşıyaka Muhtarlığı
Karşıyaka Kültür Sanat Derneği
24 Mart 2019
Avtepe Medoş Lalesi Festivali
Yeni Erenköy Belediyesi
24 Mart 2019
Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği (Eko Gün)
İskele Belediyesi
31 Mart 2019
Yiğitler Gafgarıt Festivali
Değirmenlik Belediyesi
YİĞİT-DER
31 Mart 2019
Alsancak ve Lapta Çocuklar İçin Yürüyor
Lapta Belediyesi
Alsancak Belediyesi
Saraçoğlu Vakfı
31 Mart 2019
Kozanköy Hellim Pastelli Festivali
Lapta Belediyesi
Kozanköy Muhtarlığı
6 -7 Nisan 2019
Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği
Serdarlı Belediyesi
7 Nisan 2019
Akdeniz Ayrelli Festivali
Lapta Belediyesi
Akdeniz Muhtarlığı
13-14 Nisan 2019
Kormacit St.Aziz George Festivali
Lapta Belediyesi
Koruçam Muhtarlığı
20-21 Nisan 2019
14. Bellapais İpek Koza Festivali
Girne Belediyesi
4-5 Mayıs 2019
Kalavaç Festivali
Değirmenlik Belediyesi
Kalavaç Muhtarlığı
5 Mayıs 2019
Mormenekşe Enginar Festivali
Mormenekşe Kadınlar Birliği
3-4-5 Mayıs 2019
Akıncılar “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı”
Akıncılar Belediyesi
5 Mayıs 2019
Çocuk Festivali
Değirmenlik Belediyesi
1 Haziran 2019
Dilekkaya Hellim Festivali
Değirmenlilk Belediyesi
Haziranın 2.haftası
Sinde Panayırı
İnönü Sosyal Aktivite Derneği
7-8-9 Haziran 2019
9.Tahıl Festivali
Alayköy Belediyesi
14-15-16 Haziran 2019
Lapta Turizm Festivali
Lapta Belediyesi
21-22-23 Haziran 2019
42.Güzelyurt Portakal Festivali
Güzelyurt Belediyesi
28 Haziran – 7 Temmuz 2019
51. Geleneksel İskele Festivali
İskele Belediyesi
28 Haziran – 7 Temmuz 2019
11.Ozanköy Pekmez Festivali
Girne Belediyesi
31 Ağustos 1-2 Eylül 2019
Karşıyaka Deniz Şenliği
Lapta Belediyesi
16-17-18 Ağustos 2019
14. Tatlısu Harnup Festivali
Tatlısu Belediyesi
5-8 Eylül 2019
Kalkanlı Çakısdez Festivali
Güzelyurt Belediyesi
KAY-DER
27-28-29 Eylül 2019
18.Zeytin Festivali
Girne Belediyesi
4-8 Ekim 2019
Bağlıköy Paluze Günü
Lefke Belediyesi
Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği
20 Ekim 2019
7. Doğan Köy Alıç Festivali
Girne Belediyesi
2-3 Kasım 2019
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