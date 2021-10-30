KKTC'de Erdoğan'a muhalif siyasetçiler 29 Ekim Resepsiyonu'na davet edilmedi

Özyiğit: Türkiye'deki tüm kardeşlerimize refah, huzur ve esenlik dolu aydınlık yarınlar dilerim.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in paylaşımı şöyle:

TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin bu yılki 29 Ekim resepsiyon davetinde belli oluyor ki tıpkı Türkiye'ye girişte olduğu gibi listeleme yapılmış ve bizlerin de dahil olduğu bazı siyasiler davet edilmemiş.

İlk bakışta TC Cumhurbaşkanının Meclis ziyaretini boykot eden siyasi yapıların temsilcilerinin davet edilmediği görülüyor.

Müdahaleden uzak, eşitler düzeyinde ilişki ve Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı talebimiz belli oluyor ki anlaşılmamakta ısrar ediliyor.

Yine belli oluyor ki, Türkiye'deki iktidar bazı ülkeler ile ipleri koparırken, bunlara Kıbrıslı Türklerin önemli bir kısmını da eklemiş.

Türkiye'deki mevcut iktidar Doğu Akdeniz'deki varlık sebebi olan bir halk ile ittifak yapmak yerine, bu tür yaklaşımların yaratacağı sonuçların hesabını elbet kendi halkına verecektir.

Bir gün elbet son dönemde şantajlarla yaşanan rezilliklerle birlikte yeniden gündeme gelen siyaset mafya ağı ilişkileri ile oluşan yozlaşmış yapılar da çürüyüp gidecektir.

O gün elbet yaralar sarılacak, bugün erozyona uğratılan ilişkiler gelişecek, dostluk ve kardeşlikler yeniden kurulacaktır.

Bu vesile ile herşeye rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan asırlık koca çınar Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıldönümünü kutlar, Türkiye'deki tüm kardeşlerimize refah, huzur ve esenlik dolu aydınlık yarınlar dilerim.