KKTC’DE FARKLI NOKTALARDA YANGINLAR: CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Gazimağusa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlarda birçok ev eşyası ve bir araç zarar gördü.

Gazimağusa – Sincan Sokak (Saat 11:30)

Bir apartman dairesinin mutfağında, açık unutulan elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın, mutfaktaki beyaz eşyaları ve evi kullanılamaz hale getirdi.

Yeniboğaziçi – Kemal Göksen Sokak (Saat 19:30)

Bir evin oturma odasında, kanepe üzerinde unutulan sönmemiş puro nedeniyle yangın çıktı. Mobilyalar, kıyafetler ve ev eşyaları zarar gördü.

Gazimağusa – Garga Sokak & Zafer Mahallesi (Saat 18:00)

Bir elektrik trafosunda yüksek gerilim nedeniyle kablolar alev aldı. Erimiş plastik parçaların park halindeki bir araca damlaması sonucu araç da zarar gördü.

Girne – 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi (Saat 15:30)

Bir apartmanın mutfağında, ocak üzerinde unutulan tencerenin alev alması sonucu yangın meydana geldi. Gaz ocağı, buzdolabı ve mutfak dolapları tamamen yandı.

Tüm yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor