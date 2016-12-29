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KKTC'de FETÖ operasyonu: Kurmay Yarbay adliyeye sevk edildi

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KKTC'de FETÖ operasyonu: Kurmay Yarbay adliyeye sevk edildi
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Türkiye'de ve KKTC'de yapılan FETÖ operasyonlarda göz altına alınan Kıbrıs Mekanize Piyade Tabur Komutanlığında görevli Kurmay Yarbay İ.A ile birlikte 6 askeri personel adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Erzurum, Çanakkale, Bolu, Artvin ve Van ile KKTC'de 9 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.  

Operasyonda ayrıca Piyade Albay Dinçsoy, Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Albay İ.G, Binbaşı M.I, Kurmay Yarbay R.D. ve Yüzbaşı A.Ö de adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Dinçsoy ve Yayladağı 3. Hudut Tabur Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Bülent Nar ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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