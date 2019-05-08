KKTC'de 'FETÖ' soruşturması sürüyor: 3 polisin daha savunması istendi

KKTC Polis teşkilatında FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında ihraç edilen 3 polis mensubunun ardından, FETÖ-PDY yapılanması ile ilgili haklarında dosya bulunan 3 polis mensubunun da bugün savunmalarını sunmak için Polis Hizmetleri Komisyonu huzuruna çağırıldıkları öğrenildi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli oldukları öğrenilen A. T., M. T. ve M. Ç.'nin bugün savunmalarını sunmaları bekleniyor. 2017 yılından beri aralarında üst rütbeli polislerin de olduğu birçok polis mensubu ile ilgili soruşturma yürütülerek banka hesabı ve mal varlığı ile ilgili inceleme yapılırken soruşturmanın sona ermesi ile 120 polisin FETÖ/ PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilerek haklarında dosya yapılmıştı.

Dün yapılan açıklamada ise Polis Müfettişi Ali Özbayrak, Polis Çavuşu Yılmaz Öztürk ve Polis Memuru Sadık Erol savunmalarının ardından yapılan soruşturma ve Türkiye'den de temin edilen birtakım raporlar ışığında KKTC Polis Teşkilatı'ndan ihraç edildi.

Kıbrıs Postası



