KKTC'de FETÖ tartışması büyüyor

Din İşleri başkanı Prof. Talip Atalay açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı : DİB /BY/ /06/2017 23.06.2017

Konu : Basın Açıklaması/ Referans Mektubu

Geçtiğimiz gün FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanan Selçuk Genç’in doktora eğitimine başlaması için KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın referans mektubu verdiğine ilişkin çıkan haber nedeniyle aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur:

1955’ten itibaren, ülkemizdeki ihtiyaca binaen, Türkiye’de dini eğitim veren okullarda eğitim almak isteyenlere Kıbrıs Müftülüğü kurumsal olarak yardımcı olmuştur.

Daha sonraki dönemlerde, Din İşleri Başkanlığı da bu yaklaşımı benimsemiş ve uygulamıştır. Vatandaşlık kriteri dışında bir başka kriter aramaksızın, Türkiye’de dini alanda eğitim almak isteyen herkese kurumsal olarak destek verilmiştir. Eğitim-öğretim sürecinde karşılaştıkları her türlü sorunun çözümünde de mümkün olduğunca yardımcı olunmuştur. Bu durum benim dönemimde olduğu gibi benden önceki başkanlar döneminde de bu şekildedir.

Son yıllarda İlahiyat Fakültelerinin ve İlahiyat Kolejinin açılmasıyla birlikte, ortaöğretim ve lisans düzeyinde Türkiye’ye öğrenci akışı durmuştur. Ancak Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde bu ihtiyaç halen devam etmektedir. Bu çerçevede ilahiyat alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen KKTC vatandaşlarına talep etmeleri halinde yazılı ve sözlü olarak referans olmak da dahil mümkün olan her türlü destek verilmektedir. Söz konusu referans mektubu da bu çerçevede verilmiştir.

17-25 Aralık 2013 tarihinde Türkiye gündemine negatif olarak giren FETÖ yapılanması, ilk defa 26 Şubat 2014 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 'halkın huzurunu ve ulusal güvenliği tehdit eden yapılanma', 26 Mayıs 2016 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da “Terör Örgütü” olarak tanımlanmıştır. KKTC’de ise ilk defa 21 Temmuz 2016’da “Terör Örgütü” olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu şahsın Türkiye’de din eğitimi alanında doktora yapmak üzere referans talebi üzerine vermiş olduğumuz rutin referans mektubunun tarihi 04.04.2013’tür. Yukarıdaki tarihlerden de anlaşılacağı üzere bu tarihte ne Türkiye’de ne de ülkemizde FETÖ yapılanması illegal olarak tanımlanmış değildir. Dolayısıyla söz konusu kişiyle ilgili de bu yönde bir araştırma yapılmamıştır.

Henüz KKTC’de “Terör Örgütü” kabul edilmiş olmamasına karşın, 17-25 Aralık 2013 sonrasında, söz konusu FETÖ yapılanması tartışması başlamıştır. Ülkemizde henüz terör örgütü olarak ilan edilmemesine rağmen, Din İşleri İşleri Başkanlığı olarak, tedbiren bu tarihten sonra yapılan her türlü müracaatın değerlendirmesinde son derece hassas davrandık.

Nitekim söz konusu şahsın, 28/01/2016 tarihinde Başkanlığımız “bünyesinde görev almak istiyorum” diyerek çalışmak üzere iş müracaatı bulunmaktadır. Bu müracaat münasebetiyle söz konusu şahıs ile ilgili ilk defa araştırma yapılmış, kendisinin FETÖ Terör Örgütü ile irtibatlı olabileceğine ilişkin duyumlara ulaşılmış ve bunun üzerine tedbiren müracaatı değerlendirilmeye alınmamıştır.

15 Temmuz darbe gecesinde Türkiye’deki darbe girişimine karşı açık tepkimizi ve duruşumuzu, Türkiye’yle eş zamanlı olarak bizzat meydana çıkarak ve bütün camilerimizde sala okutarak açıkça ortaya koyduk.

Yine darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde, henüz Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan halka seslenmeden, KKTC’de darbeye karşı tepki için ilişkili olduğumuz STK’ları meydana inmeye teşvik ettiğimiz de kayıtlı olarak malumdur.

Kamuoyuna saygılarımla...

Prof. Dr. Talip Atalay

Din İşleri Başkanı