KKTC'de FETÖ'den gözaltına alınan kişilerden 4'ü tutuklandı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, KKTC’de gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs’ta FETÖ operasyonu başlatılmıştı.
Operasyon kapsamında, KKTC’de gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen 6 muvazzaf askerden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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