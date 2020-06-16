  • BIST 111.631
  • Altın 379,668
  • Dolar 6,8405
  • Euro 7,7099
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

KKTC'de Futbol, Doğan-Ocak derbisiyle başlayacak

» »
Ülkemizde koronavirüs salgınından dolayı ara verilen futbol karşılaşmalarına Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol derbisiyle start verilecek...
KKTC'de Futbol, Doğan-Ocak derbisiyle başlayacak

Ülkemizin her yıl en kalabalık maçı olarak takip edilen Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Limasol maçı 18 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.

Koroanvirüs nedeniyle duran futbolun yeniden başlayacağı ülkemizde, sezonun 23’üncü haftasındaki en önemli maçlardan biri olan DTB-TOL derbisinde Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.

Doğan Türk Birliği 44 puanla 2’nci sırada bulunurken, Türk Ocağı ise 43 puanla 3’üncü sırada.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İddia: Yabancı sayısı 12'ye düşecek, 32 yaş üstü futbolcular transfer edilmeyecek29 Mayıs 2020 Cuma 12:15
  • Premier Lig 17 Haziran'da Manchester City-Arsenal ve Sheffield-Aston Villa maçları ile başlayacak28 Mayıs 2020 Perşembe 20:52
  • Wesley Sneijder, Galatasaray'a dönüyor26 Mayıs 2020 Salı 17:50
  • La Liga da 12 Haziran'da ilk düdük çalacak22 Mayıs 2020 Cuma 09:08
  • Belçika'da futbol ligleri tescil edildi: Club Brugge şampiyon ilan edildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:03
  • İngiltere Premier Lig'de antrenman koşulları belli oldu12 Mayıs 2020 Salı 23:41
  • Fenerbahçe'de bir kişide daha Koronavirüs tespit edildi12 Mayıs 2020 Salı 18:00
  • Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:07
  • Arda Turan: Çok hata yaptım, bedelini ödüyorum10 Mayıs 2020 Pazar 16:57
  • Türkiye'de Süper Lig başlıyor.Tarihi belli oldu06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti