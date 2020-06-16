KKTC'de Futbol, Doğan-Ocak derbisiyle başlayacak

Ülkemizin her yıl en kalabalık maçı olarak takip edilen Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Limasol maçı 18 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.
Koroanvirüs nedeniyle duran futbolun yeniden başlayacağı ülkemizde, sezonun 23’üncü haftasındaki en önemli maçlardan biri olan DTB-TOL derbisinde Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.
Doğan Türk Birliği 44 puanla 2’nci sırada bulunurken, Türk Ocağı ise 43 puanla 3’üncü sırada.
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