KKTC’de gebelik sırasında şiddet oranı %68

Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik Bölümü 3. Uluslararası - 4.Ulusal Ebelik Kongresi’nde Temsil Edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Filiz Yarıcı Atış ve Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov Ankara’da düzenlenen 3. Uluslararası, 4.Ulusal Ebelik kongresine katıldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Gülşen Takak Vural ve Araş. Gör. Betül Mammadov’ un yaptıkları “Kadınların Gebelik Öncesi ve Gebelik Süresince Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Etkileyen Faktörler” adlı çalışmalarının, Araş. Gör. Betül Mammadov tarafından sözlü olarak sunulduğu belirtildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET, ÖNEMLİ BİR TOPLUM SAĞLIĞI SORUNU VE İNSAN HAKLARI İHLALİDİR

Sunumda kadına yönelik şiddetin, önemli bir toplum sağlığı sorunu ve insan hakları ihlali olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda, kadınların dünya çapında %15-71'inin şiddete maruz kaldığı vurgulandı. Şiddetin her ne kadar fiziksel şiddeti akıllara getirse de; ekonomik (kadının kazancına el koyma, çalışmasına izin vermeme vb.), cinsel (cinsel ilişkiye zorlama, tecavüz etme vb.), duygusal (tehdit etme, zorlama vb.) ve sözel (küçümseme, küçük düşürme, vb.) saldırıların tümünü içermekte olduğu ve kadınların gebelik dönemi gibi hassas bir süreçte bile şiddetin her türüne maruz kaldıklarını ifade etti.

GEBELİKTE ŞİDDET ANNE İLE BİRLİKTE BEBEĞİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gebelikte yaşanan şiddetin ise sadece annenin değil, bebeğin de sağlığını olumsuz olarak etkilediğini belirten Araş. Gör. Betül Mammadov yaptıkları çalışmada; çocuk sayısı fazla olan, kadın ve eşinin eğitim düzeylerinin düşük olduğu, görücü usulü evliliklerde ve planlanmamış gebeliklerde şiddetin daha çok yaşandığını ifade etti.

KKTC’DE GEBELİK ÖNCESİ ŞİDDET %75,3 , GEBELİK SIRASINDA %68

KKTC’de gebelik döneminde yaşanan genel şiddetin görülme sıklığının; gebelik öncesi % 75.3 iken, gebelik sırasında % 68'e düştüğünü ifade etti. Gebelerin maruz kaldığı şiddetin en yaygın sözel ve ekonomik şiddet olduğunu ve gebeliğin şiddeti azaltan bir faktör olmasına rağmen şiddeti ortadan kaldırmadığını vurguladı.