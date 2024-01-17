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KKTC'de Geçen Hafta 60 Trafik Kazası: 1 Ölüm, 13 Yaralı; 4040 Sürücüye İşlem

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KKTC'de 9-15 Ocak 2024 Tarihleri Arasında 60 Trafik Kazası: 1 Ölüm, 13 Yaralı; 4040 Sürücüye Yasal İşlem
KKTC'de Geçen Hafta 60 Trafik Kazası: 1 Ölüm, 13 Yaralı; 4040 Sürücüye İşlem

9 Ocak - 15 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC de toplam (60) adet trafik
kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda; (1) ölümle, (13) yaralanmayla ve (46) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle
neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (28) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş
yapmak (12), kavşakta durmamak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) olarak yer almıştır.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3,788,011 TL TL dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise
şöyledir;
Lefkoşa : 15
Gazimağusa : 14
Girne : 20
Güzelyurt : 4
İskele : 7
9 Ocak - 15 Ocak 2024 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri
sonucu, toplam 14,901 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 4040 araç sürücüsü rapor
edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 1079 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 780 ) , Tehlikeli Sürüş ( 22 ), Dikkatsiz Sürüş (
25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 185 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü İçki Tesiri
Altında Araç Kullanmak ( 92 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 334 ), Emniyet Kemeri Takmadan
Araç Kullanmak ( 87 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 161 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 7 ),
Muayenesiz Araç Kullanmak ( 37 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 60 ), Yolcu Taşıma İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Özel Eşya Taşıma  İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ),
Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 8 ),
Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 44 ) ve 1089 diğer trafik suçlarından rapor
edilmiştir. Toplam 172 araç trafikten men edilmiş ve sürücü ise tutuklanmıştır.

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