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KKTC'de Geçen Hafta Trafikte 73 Kaza: 21 Yaralı, 52 Hasar, Toplam Hasar Tutarı 4,940,150 TL

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"KKTC'de Geçen Hafta Trafik Kazalarında 21 Yaralı, 52 Hasar: Toplam Hasar Tutarı 4,940,150 TL! Trafik Denetimlerinde 11,514 Araç Kontrol Edildi, 2184 Sürücü Suç İşledi."
KKTC'de Geçen Hafta Trafikte 73 Kaza: 21 Yaralı, 52 Hasar, Toplam Hasar Tutarı 4,940,150 TL

13 Kasım - 19 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC&#39;de toplam (73) adet trafik

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda (21) yaralanmayla ve (52) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile
neticelenen kazalarda (29) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş
yapmak (16), kavşakta durmamak (14), yakın takip (12) ve diğer etkenler (9) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4,940,150 TL&#39;dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı
ise şöyledir;
Lefkoşa : 22
Gazimağusa : 20
Girne : 18
Güzelyurt : 4
İskele : 9
13 Kasım - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri

sonucu, toplam 11,514 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 2184 araç sürücüsü rapor
edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 800 ) , Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Dikkatsiz Sürüş ( 46 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 102 ),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 56 ), Seyir Halindeyken
Cep Telefonu Kullanmak ( 146 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 68 ), Trafik Levha ve
İşaretlerine Uymamak ( 104 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız
veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 33 ), Yolcu Taşıma &quot;T&quot; İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 13 ),
Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 4 ) ve 758 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
Toplam 158 araç trafikten men edilmiş ve 8 sürücü ise tutuklanmıştır.

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