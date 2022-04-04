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KKTC'de Geçtiğimiz Hafta 18 Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
KKTC'de Geçtiğimiz Hafta 18 Yangın Meydana Geldi

Polis Genel Müdürlüğü 28 Mart – 3 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 18 yangın ve 32 adet hususi servis olayı olduğunu, yangınlar sonucunda yaklaşık 661 bin 600 TL’lik zarar meydana geldiğini açıkladı.


Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yangınların 5’i Gazimağusa, 4’ü Lefkoşa, 2’şer tanesi Girne, Gemikonağı ve İskele, 1’er tanesi ise Geçitkale, Yeşilyurt ve Güzelyurt’ta meydana geldi.


Açıklamada, yangınların muhtemel sebeplerinin, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması, baca içerisinde biriken yağların alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından yakılma, katalitik sobayı yakmaya çalışırken sobanın gaz kaçırması, piknik tüpünün gaz kaçırması, tüpe takılı hortumun çatlağından sızan gazın alev alması, motorlu araçların elektrik aksamlarının kısa devre yapması, elektrik kablosunun kısa devre yapması, faal durumdaki ocağın üzerinde unutulan tencere ve aydınlatma lambasının kısa devre yapması olduğu ifade edildi.


Hususi servis olayları ise, trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahsın çıkartılarak ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, iki farklı yerdeki kuyu içerisinden keçinin ve oğlağın kurtarılması, su deposunun arasına sıkışan kedinin kurtarılması, motocross, ralli ve drag yarışlarında yangına karşı tedbirler alınması, Şht. Doğan Ahmet, Şht. Tuncer, Gönyeli,   9 Eylül, Dörtyol, Vadili, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük ve Şht. Osman İlkokullarının ve Alasya Vakıf ve Gazimağusa Marif Anaokulları’nın öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak açıklandı.

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