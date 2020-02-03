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KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 56 Trafik Kazası Meydana Geldi

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BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ…23 KİŞİ YARALANDI
KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 56 Trafik Kazası Meydana Geldi

KKTC’de geçtiğimiz hafta 56 trafik kazası meydana gelirken, bir kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 27 Ocak – 2 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 56 trafik kazası meydana geldi, bu kazalardan 1’i ölümle, 19’u yaralanmayla ve 36’sı hasarla sonuçlandı.  Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 23 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak, (10), yakın takip (10) ve diğer etkenler (9)  yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 645 bin 300 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 25, Gazimağusa  9, Girne 18, Güzelyurt ve İskele 2”

TRAFİK KONTROLLERİNDE 6 BİN 648 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

Polisin 27 Ocak –02 Şubat  tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 648 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 859’u ile ilgili ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 159’u süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 132’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü araç kullanmak, 123’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 113’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 30’u muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 3’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak,  1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 188’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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