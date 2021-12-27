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KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 7 Yangın Meydana Geldi

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KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 7 Yangın Meydana Geldi
KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 7 Yangın Meydana Geldi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye, 20-26 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 7 yangın meydana geldiğini açıkladı. 


Yangınlar sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarı 67 bin 100 TL olarak açıklanırken, bölgelere göre dağılımı ise şöyle: 


“Lefkoşa:2, Gazimağusa:1, Girne:2, Güzelyurt:1, İskele:1”


Yangınların sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, muhtemel sebepler şöyle sıralandı: 


“Trafik kazası sonucu aracın benzin hortumunun patlayıp sıcak aksamlara temas etmesi, ihmal ve dikkatsizlik, gaz saati ile gaz ocağı arasındaki bağlantıyı sağlayan hortumun bağlantı girişinde meydana gelen gaz kaçağı ve oluşan kısa devreler”


İtfaiyenin yer aldığı 7 hususi servis olayı ise şöyle: 


“Asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, dere yatağı içerisinde mahsur kalan köpeğin kurtarılması, kapının demir parmaklıkları arasına ve kapıya sıkışan köpeklerin kurtarılması, oda içerisinde kilitli kalan çocukların hidrolik merdivenli araç ile kurtarılması, binada mahsur kedinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahsın adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”

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