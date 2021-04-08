  • BIST 1.423
  • Altın 458,548
  • Dolar 8,1572
  • Euro 9,6783
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

KKTC'de Görevli Asker, Kırıkkale'deki Düğününe "Çevrim İçi" Katıldı

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uzman çavuş olarak görev yapan Yasin Aksal, önceden tarihlerini belirledikleri düğünlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılamayınca düğüne görüntülü aramayla bağlandı.
KKTC'de Görevli Asker, Kırıkkale'deki Düğününe "Çevrim İçi" Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uzman çavuş olarak görev yapan Yasin Aksal, önceden tarihlerini belirledikleri düğünlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılamayınca düğüne görüntülü aramayla bağlandı.

Bir süre önce nikahlarını kıydıran ve yaklaşık 6 ay önce de düğün salonundan gün alan Nagihan ve Yasin Aksal çiftinin düğünlerine birlikte katılmalarına Kovid-19 engel oldu.

Düğün salonuna girişinde babası İbrahim İlbasan'ın eşlik ettiği gelin Nagihan Aksal, ilk dansını ve oyununu babasıyla yaptı. Gelin, ilk dansında gözyaşlarına hakim olamazken, düğüne görüntülü bağlanan damat Yasin Aksal duygusal anlar yaşadı.

"DAMATSIZ DÜĞÜN, TUHAF BİR HİS"

Nagihan Aksal, AA muhabirine, düğün tarihini önceden belirlediklerini ancak salgın nedeniyle eşinin düğüne katılamadığını söyledi.

Aksal, "Damatsız düğün yapmak zorunda kaldık. Eşim şu anda düğüne görüntülü katılıyor. Bize böyle eşlik ediyor. Çok mutlu değilim. Duygusallık var. Damatsız düğün, tuhaf bir his." dedi.

"OĞLUM GÖRÜNTÜLÜ OLARAK EŞİNİ, DÜĞÜN ORTAMINI GÖRDÜ"

Damadın babası Hanifi Aksal da oğlunun salgın nedeniyle düğüne katılamadığını belirtti.

Tarihi önceden alındığı için düğünü yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Aksal, "Oğlum görüntülü olarak eşini, düğün ortamını gördü. Salgın kapsamında kendi aramızda yapacağımız düğün için bütün dostlarımızı saygıyla karşılıyoruz. Bu şekilde düğünümüzü yapacağız. Aslında böyle bir düğün yapmak hoş bir şey değil ama tahminim Kırıkkale'de de böyle bir düğün ilk olacak." diye konuştu.

Gelinin düğün sonrası KKTC'ye eşinin yanına geleceği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Bu ülke çok şey gördü ama sorumsuzluğun bu kadarını görmedi!!!08 Nisan 2021 Perşembe 13:19
  • KHYD, Gazimağusa’da lokma etkinliği düzenledi08 Nisan 2021 Perşembe 13:19
  • Çavuşoğlu: Üretici dostuyuz ama üretimin de pazarlanabilir değeri vardır08 Nisan 2021 Perşembe 13:17
  • Meclis açılamadı!08 Nisan 2021 Perşembe 13:13
  • Canaltay, kanında 410 promil alkol ile kaza yapan Akpanke’nin ehliyetinin iptal edilmesi için gerekli süreci başlattı.08 Nisan 2021 Perşembe 13:11
  • Ayrımcılıklara karşı farkındalık yaratılacak08 Nisan 2021 Perşembe 13:07
  • Rogers:Devlet kaynaklarını fütursuzca kullanıyor, yazıktır08 Nisan 2021 Perşembe 13:06
  • KTOEÖS:"Pandeminin Faturasını Çalışanlar Ödemeyecektir"08 Nisan 2021 Perşembe 11:59
  • Oğuz,Kıbrıs Türk Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti08 Nisan 2021 Perşembe 11:57
  • Zaroğlu: “Seçimi Kazanmış Olarak Görüyorum”08 Nisan 2021 Perşembe 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti