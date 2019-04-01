  • BIST 94.356
  • Altın 231,303
  • Dolar 5,5516
  • Euro 6,2373
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

KKTC’de hafta sonu yaşanan sel felaketi Rum basınında

» »
KKTC’de özellikle geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve Cumartesi günü devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi, Rum basınında da yer aldı.
KKTC’de hafta sonu yaşanan sel felaketi Rum basınında

Alithia gazetesi bu konudaki haberi “İşgal Altındaki Topraklarda Seller-Büyük Felaketlerin Değerlendirilmesi-Kıbrıslı Türk Lider ‘Bugün Günah Keçisi Yaratma Değil, Yaraları Sarma Günüdür” Diyerek Selden Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Etti”  başlıklarıyla aktardı.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Türk Lider Selden Kaynaklanan Zararlar Konusunda Yerinde Bilgi Aldı-Planlamalar Yapmalı ve Yaraları Sarmalıyız” başlığını kullanırken Politis gazetesi ise haberi “Kötü Hava Koşulları Nedeniyle İşgal Altındaki Topraklardaki Halk Tehlike Altına Girdi-Yollar Kapandı, İnsanlar Otellere Kaçtı, Binalar Yıkıldı-Akıncı Selden Etkilenenlere (Gitti)” başlığıyla aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fotiu New York’a gidiyor30 Mart 2019 Cumartesi 16:22
  • Mavroyannis’in New York’a atandığı resmen açıklandı30 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  • Rum İdari Mahkemesi maaşların dondurulması ve traşlanmasıyla ilgili yasayı Anayasa’ya aykırı buldu30 Mart 2019 Cumartesi 16:10
  • Prodromu: “Mayınlarla ilgili GYÖ için istişareler yürütülüyor”28 Mart 2019 Perşembe 14:58
  • Alman milletvekilleri güney Kıbrıs’ta28 Mart 2019 Perşembe 14:56
  • Hristodulidis Washington’da David Hale ile görüştü28 Mart 2019 Perşembe 14:50
  • Öğrenciler otobüsü ateşe verdi28 Mart 2019 Perşembe 14:46
  • 25 Mart töreninde bayrak taşıyan türbanlı öğrenciler tartışma yarattı28 Mart 2019 Perşembe 14:43
  • Galanos: “Kıbrıs sorunuyla ilgili bir yerde bir yalan var”28 Mart 2019 Perşembe 14:40
  • Rum İçişleri Bakanı Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan gecikmeyle ilgili izahat istiyor28 Mart 2019 Perşembe 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti