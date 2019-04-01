KKTC’de hafta sonu yaşanan sel felaketi Rum basınında

KKTC’de özellikle geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve Cumartesi günü devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi, Rum basınında da yer aldı.