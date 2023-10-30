KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 7 Yangın, 23 Hususi Servis Olayı, Toplam Zarar 145.000 TL

KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 7 Yangın ve 23 Hususi Servis Olayı, Toplam Zarar 145.000 TL - Yangınların Sebepleri ve Hususi Servis Faaliyetleri Detaylarıyla İncelendi

23-29 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (23) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 145.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre, aracın motor bölümündeki turbo hortumundan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas ederek alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, şömineden atılan kıvılcımların şilteyi tutuşturması, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve van aracın römorkunun lastiğe sürtünüp lastiğin tutuşması sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, derin kuyuya düşen köpeğin ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.