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KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 7 Yangın ve 29 Hususi Servis Olayı Kaydedildi

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KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 7 Yangın, 29 Hususi Servis Olayı! Toplam Zarar 721.500 TL
KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 7 Yangın ve 29 Hususi Servis Olayı Kaydedildi

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

        11-17 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (29) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar miktarı 721.500 TL’dir.

        Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, açık durumda olan lambanın düşerek yerdeki karton ve tahta talaşlarını tutuşturması, katalitik sobanın gaz hortumunda oluşan gaz kaçağının alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmariti, çalışır durumda unutulan fritöz içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi ve seyir halindeki araçta meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; kedinin başının konserve kutusundan çıkarılması, asansörde ve evin balkonunda mahsur kalan şahıslar ile aracın motor bölümünde, yangın merdiveninde ve ağacın üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

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