  • BIST 9221.53
  • Altın 2241.252
  • Dolar 31.9985
  • Euro 35.0674
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

"KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olayları Değerlendirildi"

» »
KKTC'de 04-10 Mart Tarihleri Arasında Meydana Gelen Yangın ve Hususi Servis Olayları Değerlendirildi: Toplam Zarar Miktarı 2.526.000 TL
"KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olayları Değerlendirildi"

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU: KKTC'de Yangın ve Hususi Servis Olayları

KKTC'de, 04-10 Mart 2024 tarihleri arasında, toplam (12) yangın ve (19) hususi servis olayı meydana gelmiştir. Bu süre zarfında yaşanan yangınlar sonucunda toplam zarar miktarı 2.526.000 TL'yi bulmuştur.

Yangınların olası sebepleri şunlardır:

  • Çöp bidonlarına dökülen mangal veya soba kömürlerinin tamamen sönmemesi sonucu çöplerin tutuşması,
  • Elektrik kaynaklı kısa devre,
  • Elektrik panosunda meydana gelen aşırı yüklenme,
  • Park halinde bulunan traktörlere yıldırım düşmesi,
  • Kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımların yanıcı döşeme malzemelerini tutuşturması.

Hususi servis olayları ise çeşitlilik göstermektedir:

  • Trafik kazaları sonucunda araç içerisinde sıkışan ve deniz kenarındaki duvarlardan kayalıklara düşerek mahsur kalan kişilerin kurtarılması,
  • Yol güvenliğinin sağlanması,
  • Yangın eğitimlerinin verilmesi,
  • Su kuyularında mahsur kalan keçi yavruları ile su depolarının arasında sıkışan kedilerin kurtarılması,
  • Yangına karşı alınan tedbirler,
  • Hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amaçlı hastanelere sevki.

Yangın ve hususi servis olaylarının artış gösterdiği bu süreçte, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahaleleri büyük önem taşımaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzun farlar gözünü rahatsız etti diye yumruk attı!11 Mart 2024 Pazartesi 12:39
  • Bir gecede 12 kaçak tutuklandı!11 Mart 2024 Pazartesi 12:39
  • Servet Türkman'ın ölüm nedeni belirlenecek...11 Mart 2024 Pazartesi 12:24
  • Arıklı: MASİB Yasası'nı yeniden Meclis'in gündemine getiriyoruz11 Mart 2024 Pazartesi 12:22
  • Tatar ile Holguin görüşmesi başladı11 Mart 2024 Pazartesi 12:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS’nin Kişisel temsilcisi Holguin’i kabul etti11 Mart 2024 Pazartesi 12:03
  • Kemal Dürüst tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı11 Mart 2024 Pazartesi 11:36
  • Eski bakan Tuncer Arifoğlu için UBP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi11 Mart 2024 Pazartesi 11:22
  • Hatice İntaç yazdı...Mart'ın kâbusu ( çam kese kurdu)11 Mart 2024 Pazartesi 10:48
  • Hristodulidis ve Leyen’den açıklama…Leyen: “Deniz koridorunun pilot çalışması yapılacak”11 Mart 2024 Pazartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti