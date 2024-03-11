"KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olayları Değerlendirildi"

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU: KKTC'de Yangın ve Hususi Servis Olayları
KKTC'de, 04-10 Mart 2024 tarihleri arasında, toplam (12) yangın ve (19) hususi servis olayı meydana gelmiştir. Bu süre zarfında yaşanan yangınlar sonucunda toplam zarar miktarı 2.526.000 TL'yi bulmuştur.
Yangınların olası sebepleri şunlardır:
- Çöp bidonlarına dökülen mangal veya soba kömürlerinin tamamen sönmemesi sonucu çöplerin tutuşması,
- Elektrik kaynaklı kısa devre,
- Elektrik panosunda meydana gelen aşırı yüklenme,
- Park halinde bulunan traktörlere yıldırım düşmesi,
- Kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımların yanıcı döşeme malzemelerini tutuşturması.
Hususi servis olayları ise çeşitlilik göstermektedir:
- Trafik kazaları sonucunda araç içerisinde sıkışan ve deniz kenarındaki duvarlardan kayalıklara düşerek mahsur kalan kişilerin kurtarılması,
- Yol güvenliğinin sağlanması,
- Yangın eğitimlerinin verilmesi,
- Su kuyularında mahsur kalan keçi yavruları ile su depolarının arasında sıkışan kedilerin kurtarılması,
- Yangına karşı alınan tedbirler,
- Hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amaçlı hastanelere sevki.
Yangın ve hususi servis olaylarının artış gösterdiği bu süreçte, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahaleleri büyük önem taşımaktadır.
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