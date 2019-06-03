  • BIST 90.346
  • Altın 248,553
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

KKTC’de haftalık trafik bilançosu: 86 kaza, 2 ölü, 37 yaralı

» »
KKTC’de son bir haftada meydana gelen 86 trafik kazasında 2 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
KKTC’de haftalık trafik bilançosu: 86 kaza, 2 ölü, 37 yaralı

86 trafik kazasının  2’si ölümle, 26’sı yaralanmayla, 58’i hasarla sonuçlandı.

Kazalardan 21’i sürat, 20’si kavşakta durmama, 18’i yakın takip, 16’sı dikkatsiz sürüş, 11 ‘i diğer etkenler  nedeniyle oldu.   kazaların toplam hasar miktarı 635 bin 800 TL olarak açıklandı.

En fazla trafik kazası Lefkoşa ve Girne’de gerçekleşti.  Her iki  ilçede meydana gelen kaza sayısı kayıtlara 25 olarak geçti. Gazimağusa bölgesinde 17, Güzelyurt bölgesinde 12, İskele bölgesinde 7 kaza oldu.

Polisin bir haftalık trafik raporuna göre,  ülke genelinde trafikte kontrol edilen  8 bin 779 araç sürücüsünden 777’si hakkında ileri işleme gidildi.

Sürücülerden 175’i süratli araç kullanmaktan,  163’ü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 53’ü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 34’ü dikkatsiz, 61’i seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü sürüş ehliyetsiz 19’u alkollü, 11’i muayenesiz, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında, 6’sı "A" yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi rapor edildi.19 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi.

7 sürücü  trafik ışıklarına uymamaktan rapor edilirken,  2 sürücünün aracında tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıdığı tespit edildi. 4 sürücünün koruyucu miğfersiz motosiklet kullandığı belirlendi.  193 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar açıkladı... Bayramdan sonra akaryakıta zam geliyor03 Haziran 2019 Pazartesi 13:41
  • Tüp Gaz ve Akaryakıt zammı Bayram'dan sonraya ertelendi!03 Haziran 2019 Pazartesi 13:31
  • Kumyalı köyü bayram boyunca susuz kalacak03 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
  • Ölümüyle adayı yasa boğan Erbay'ın ölüm nedeni belli oldu03 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
  • Bayramda hava nasıl olacak?03 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
  • Tatar, Özersay ve Amcaoğlu İstanbul’da03 Haziran 2019 Pazartesi 13:08
  • Tüp gaza zam geldi!03 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
  • Tatar'dan bayram mesajı03 Haziran 2019 Pazartesi 12:51
  • Bıçaklama yaralama!03 Haziran 2019 Pazartesi 12:31
  • 50 Çocuk ve aile sevindirildi!03 Haziran 2019 Pazartesi 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti