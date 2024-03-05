KKTC'de Haftalık Trafik Raporu: 60 Kazada 1 Ölüm, 12 Yaralanma ve 47 Hasar

Haftalık Trafik Raporu: KKTC'de 60 Kazada 1 Ölüm, 12 Yaralanma ve 47 Hasar

KKTC'de 26 Şubat - 03 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen trafik olaylarına dair detaylı rapor açıklandı. Bu süreçte toplamda 60 trafik kazası yaşandı. Bu kazalar sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı ve 47 trafik aracında hasar meydana geldi.

Kazaların büyük bir kısmı süratli araç kullanma (22), dikkatsiz sürüş (10), kavşakta durmama (12), yakın takip (7) ve diğer etkenler (9) gibi sebeplerden kaynaklandı.

Toplam hasar miktarı 5,642,025 TL olarak kaydedildi. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa'da 19, Gazimağusa'da 10, Girne'de 24, Güzelyurt'ta 6 ve İskele'de 1 olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 26 Şubat - 03 Mart 2024 tarihleri arasında KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16,175 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda 3,955 araç sürücüsü suç işlediği gerekçesiyle rapor edildi ve yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şu şekildedir: Sürat (988), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (1219), Tehlikeli Sürüş (23), Dikkatsiz Sürüş (30), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (258), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (14), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (83), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (378), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (128), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (120), Trafik Işıklarına Uymamak (12), Muayenesiz Araç Kullanmak (67), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (65), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (15), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (9), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (2), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (4), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (34) ve 1631 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Toplamda 400 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü ise tutuklanmıştır. Bu veriler, trafik güvenliği ve kurallara uyumun öneminin altını bir kez daha çizmektedir.