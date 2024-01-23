KKTC'de Haftalık Trafik Raporu: 72 Kazada 16 Yaralı, 56 Hasar! 19,237 Sürücü Kontrol Edildi

15 Ocak - 21 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (72) adet trafik

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda (16) yaralanmayla ve (56) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (20) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (15), yakın takip (11) ve diğer etkenler (10) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4,230,000 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 26 Gazimağusa : 10 Girne : 20 Güzelyurt : 14 İskele : 2 15 Ocak - 21 Ocak 2024tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri

sonucu, toplam 19,237 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 3526 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 1162 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 794 ) , Tehlikeli Sürüş ( 24 ), Dikkatsiz Sürüş ( 41 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 119 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 59 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 483 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 92 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 139 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 11 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 26 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 44 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 28 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 4 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 9 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 53 ) ve 1211 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 220 araç trafikten men edilmiş ve 6 sürücü ise tutuklanmıştır.