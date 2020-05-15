KKTC'de Hayat Normale Dönüyor

Bkanlar Kurulu, kapalı sektörlerden olan yiyecek-içecek sektörünün açılmasına karar verdi. Buna göre, restoran, kafe, pastane, büfeler 20 Mayıs itibarıyla açılacak. Açılım koşulları 4 bakanlık ve ilgili sektör temsilcileri tarafından masaya yatırılacak.

GÜZELLİK SALONLARI DA 20 MAYIS'TA AÇILACAK

Kuaför, berber salonlarının yanı sıra güzellik salonları da 20 Mayıs itibarıyla hizmete başlayacak. Bu yerler için COVİD 19 testi yapılması ön koşulu olmayacak. Sağlık Bakanlığı, risk grubu yüksek meslek gruplarına rast gele testler yapacak.

KREŞLER 1 HAZİRAN'DA... ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ 18 MAYIS'TA

Kreşler de 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayacak, bire bir özel eğitim dersleri de 18 Mayıs itibarıyla yapılabilecek. Kamuda rotasyonla çalışma şekli 15 Mayıs itibarıyla sona erecek, normal çalışma saatlerine dönülecek.

Bugün yaklaşık 7 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararları duyuran Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı sektörlerin merakla beklediği açılım tarihlerini de duyurdu.

KAMUDA ROTASYONLA ÇALIŞMA BİTİYOR... RİSK GRUBUNDAKİLERDE YETKİ İTA AMİRİNDE

Daha önce COVİD 19 nedeniyle aldıkları kararlara işaret eden Özersay, kamu görevlilerinin rotasyonla çalışma kararının 15 Mayıs’ta sona ereceğini, kamu görevlilerinin görevlerinin başında olacağını söyledi.

Özersay, risk grubundaki personele göreve gitme konusunda gösterilecek esneklikte ita amirlerinin yetkili olacağını belirtti.

Kudret Özersay, özel eğitim merkezlerinde eğitim görenlerin birebir eğitime 18 Mayıs’ta başlayacağını, kreşlerin de 1 Haziran itibarıyla açılacağını duyurdu.

Özersay, kreşlerin çalışma koşullarının hangi ilkeler çerçevesinde olacağını 1 Haziran’dan önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare edilerek kararlaştırılacağını da söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde dershanelerin ve etüt merkezi yetkilileri ile görüşeceğini de kaydeden Özersay, öğrencilerin sınavlara hazırlanması, kayba uğramaması için deneme sınavlarının ne gibi tedbirlerle yapılabileceği konusunun değerlendirilerek karara bağlanacağını belirtti.

Özersay, 20 Mayıs itibarıyla berber ve kuaförler salonlarının yanı sıra güzellik salonlarının da hizmete gireceğini açıkladı.

Kudret Özersay, “Bu ve benzeri noktalarda ön şart olarak açılmazdan önce test yapma zorunluğu olmayacak. Sağlık Bakanlığı uygun göreceği riski daha yüksek yerlerde tesadüfi testler yapacak” dedi.

20 Mayıs’tan itibaren restoran, pastane, kafe ve büfelerin hizmet vermeye başlaması yönünde ilke kararı alındığını dile getiren Özersay, bunun nasıl yapılacağının yarın Sağlık, Çalışma, Ekonomi ve Turizm bakanlıkları ile Belediyeler Birliği ile Restorancılar Birliği temsilcilerinin yer alacağı toplantıda ele alınacağını dile getirdi.

Özersay, “Söz konusu yerler, hangi mesafe kuralları, hangi şartlar çerçevesinde hizmet vermeye başlayacak, bu değerlendirilecek” dedi.

Kudret Özersay, gece sokağa çıkma yasağı konusunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini de açıklayarak, yasağın restoran, pastane, kafe ve büfelerin de hizmet vermeye başlayacağı 20 Mayıs’tan itibaren gece yarısı 00.00’da başlayacağını ve sabah 06.00’da sona ereceğini dile getirdi.

Bu akşam sokağa çıkma yasağının yine 21.00’de başladığını, yasağın sabah 06.00’da sona ereceğini kaydeden Özersay, yarından itibaren 20 Mayıs’a kadar geçecek sürede ise sokağa çıkma yasağının 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanacağını belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ CENAZELER 1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN

Özersay, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Birleşik Krallık'tan ülkeye getirilmek istenen cenazeler konusunu da değerlendirdiklerini söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın da ortaya koyduğu görüşler çerçevesinde COVİD-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1 Haziran’dan itibaren İngiltere’den getirilerek KKTC’ye defnedilmesine izin verileceğini belirtti.

Özersay, “Kısa bir süre öncesine kadar Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarına defin işlemi için başvuranların tamamı COVİD dışı vefat şeklindedir. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha detaylı bir açıklama yapacağız” dedi.

PİLE

Bakanlar Kurulu’nda Pile konusunun da görüşüldüğünü, önerilerin değerlendirildiğini söyleyen Özersay, “Vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hangi adımları hangi tarihten itibaren atabileceğimiz konusunda bir çalışma yaptık. Umarım önümüzdeki günlerde ya da bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde çalışmaların detayını kamuoyuyla paylaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Özersay, Pile konusunda Başbakan ve diğer başka yetkililerle de bir araya geleceklerini söyledi. Özersay, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın Pile konusunu yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.

YASAL DÜZENLEMELER… KİRALARA ERTELEME

Özersay, kiralarla ilgili mevzuatın detaylarını düzenlediklerini, bu kapsamda Nisan ve Mayıs aylarında kirasını ödemeyecek durumda olanların bu iki aylık kiralarını mal sahiplerine Mayıs ayından sonraki 6 ay içinde ödeyebileceklerini kaydetti.

Özersay, buna paralel şekilde mal sahiplerinin de ödemek zorunda oldukları stopajı kendilerine kira ödendiği tarihte peyderpey Maliye Bakanlığı’na ödeyebileceklerini söyledi.

TC VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLULARIN İŞTEN DURDURULMASINA YASAK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı istisnalar haricinde üçüncü ülke ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çalışanların Haziran ayı sonuna kadar işten durdurulmasını yasaklayacak bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

TÜM GELİRİNİ KAYBEDENLERE KATKI

Özersay, aynı zamanda Sosyal Yardım Tüzüğü’nde istisnai bir düzenleme yaptıklarını, özellikle salgın nedeniyle tüm gelirini kaybetmiş olan vatandaşların Sosyal Yardım Tüzüğü altında katkı alabilmesine imkan vereceklerini söyledi.

KISMİ ÇALIŞMA HAKKI İÇİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME

Özersay, kısmi çalışma hakkını düzenleyen yasa gücünde kararnameyi de karara bağladıklarını, bu düzenlemenin önümüzdeki 4 aylık süreyi kapsayacağını, düzenlemenin bir ayda daha az saate denk gelecek şekilde bir çalışmayı ve daha farklı ücreti ve yatırımı öngördüğünü, bununla birlikte işten çıkarmanın 6 ay boyunca yasaklanacağını kaydetti.

Kısmi çalışma hakkını içeren yasa gücündeki kararnamenin yürürlüğe girdiğini belirten Özersay, işsizliği önleyecek bu düzenlemenin detaylarının Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

İHTİYAT SANDIĞI'NDAN 3 AY BOYUNCA 2 BİN TL

Özersay, KKTC vatandaşlarının İhtiyat Sandığı’ndaki hesaplarından geri ödeme zorunluğu olmayacak şekilde 3 ay boyunca her ay 2 bin TL olacak şekilde avans çekebilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Özersay, “Bu dönemde geliri azalan ya da ortadan kalkan vatandaşların İhtiyat Sandığı kanalıyla bir miktar rahatlayabilmesi için böyle bir düzenleme yaptık” dedi.