KKTC'de her 3 kadından biri ev içi fiziksel şiddete maruz kalıyor

KAYAD Başkanı Meral Akıncı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Ülkemizde her 3 kadından biri ev içi fiziksel şiddete maruz kalmaktadır” denildi.

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hazırladıkları “Ev İçi Şiddet Yasası”nı Meclis’e sunacaklarını kaydetti ve yasanın acilen geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Ülkemizde her 3 kadından biri ev içi fiziksel şiddete maruz kalmaktadır” denildi.

Son 10 yılda ev içi şiddetle mücadele yolculuğunda çok yol kat edilse de hala bir "Ev İçi Şiddet Yasası" olmadığına işaret eden Akıncı, KAYAD’ın adı geçen yasayı hazırladığı ve Birlikte Daha Güçlüyüz projesi çerçevesinde kurulmasına öncülük ettiği Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağını oluşturan 25 sivil toplum örgütünün de desteğini aldığını belirtti.

“İşte bugün 25 Kasım Dünya Kadına Şiddeti Önleme Gününde büyük emeklerle hazırladığımız yasayı, Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağını oluşturan sivil toplum örgütleri temsilcileri ile birlikte Meclise sunacağız” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Ev İçi Şiddet Yasası, sadece şiddet uygulayıcısını cezalandırmak için değil, aynı zamanda ev içi şiddeti önlemek ve şiddet görene ihtiyacı olan desteği sağlamak için de gereklidir.

Bu yasa ekonomik ve duygusal şiddet dâhil, tüm ev içi şiddet türlerini açıkça tarif etmekte ve suç kapsamına koymaktadır.

Ev İçi Şiddet Yasasıyla, polisin inisiyatifine kalmayacak şekilde, tahkikat aşamasında atılması gereken adımlar yasal zorunluluk haline gelerek, ada genelinde tek bir standart belirlenecektir. Bu yasayla, sadece KKTC vatandaşları değil tüm şiddet mağdurları adli yardımdan faydalanabileceklerdir.

Ev İçi Şiddet Yasasıyla, sadece partnerler ya da eski partnerler aleyhine değil, aile içinde şiddet uygulayan herkese karşı da uzaklaştırma emri alınabilecektir. Polis mahkemeye herhangi bir başvuru yapmadan 24 saatliğine şiddet uygulayıcıyı evden uzaklaştırma yetkisine sahip olabilecek, ayrıca ada genelinde tüm paydaşların kullanacağı bir risk değerlendirme oluşturularak yüksek risk grubundaki şiddet mağdurları için ortak eylem planı zorunlu olacaktır. Polis, sosyal hizmetler, sağlık görevlileri ve eğitmenler arasında etkin bir işbirliği yasal zorunluluk haline gelecektir.

Ev İçi Şiddet Yasasıyla, şiddete uğrayanlar ihtiyaç duyduğu takdirde, barınma giderleri ve çocuklarının kreş giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. Bu yasayla basın mensupları şiddete uğrayanların da uygulayanların da kimliklerini deşifre eden yayınlar yapamayacaklardır.

Ev İçi Şiddet Yasasıyla, çocuklara küçük yaşta sağlıklı ilişki ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu olacaktır. Toplumumuzda gittikçe artan ve artık haber özelliğini yitirip iç sayfalarda yer almaya başlayan kadına şiddetin önlenebilmesi için bu yasanın acilen görüşülüp geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için, tüm partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve basının desteğini bekliyoruz”