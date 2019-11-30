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KKTC'de her şeyden vazgeçilir Mercedes'ten asla! Merkez Bankası müdürüne yeni Mercedes!

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KKTC'de her şeyden vazgeçilir Mercedes'ten asla! Merkez Bankası müdürüne yeni Mercedes!
KKTC'de her şeyden vazgeçilir Mercedes'ten asla! Merkez Bankası müdürüne yeni Mercedes!

Sürekli olarak bütçe darlığı ve ekonomik krizden dolayı kamusal yatırımlar yapamadığını bahane eden UBP-HP hükümeti, Merkez Bankası müdürü için 47 Bin Euroluk Mercedes alımına imza attı.

Merkez İhale Komisyonu’nun Merkez Bankası’na alınması için çıkılan ihaleyi Kombos Otomotiv Limited kazandı. İhaleye göre E 220 dizel bir mercedes için 47 Bin euro (300 bin 800 TL’den fazla) para, kamu bütçesinden karşılanacak. 

Merkezi İhale Komisyonu başkanı Halil Talaykurt imzalı belge, 18 Kasım 2019 tarihine ait. 

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Görsel: ARŞİV

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