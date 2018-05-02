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“KKTC’de ideal yönetim sistemi" Girne’de düzenlenecek çalıştayda tartışılacak

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“KKTC’de ideal yönetim sistemi" Girne’de düzenlenecek çalıştayda tartışılacak
“KKTC’de ideal yönetim sistemi" Girne’de düzenlenecek çalıştayda tartışılacak


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğinde, 4 ile 5 Mayıs tarihleri arasında Girne Oscar Hotel’de olacak “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Uluslararası Katılımlı Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem” çalıştayı 2 gün sürecek. DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çalıştay 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. 
Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Onursal Başkanı Sibel Siber, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun açılış konuşmasının ardından protokol konuşmaları da olacak. ABD, Türkiye, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra KKTC’den uzmanlar da konuşma yapacağı çalıştayın ilk günün için belirlenen 3 oturum başlığı “Uluslararası Alandan Farklı Yönetim Modelleri”, “Sistem Tartışmaları” “KKTC İçin İdeal Sistem Arayışı”olacak.
İlk günü gala yemeğiyle tamamlanacak çalıştayın ikinci gününde katılımcılar gruplara ayrılarak sorunları farklı başlıklarda tartışacak. Çalıştayla ilgili sonuç raporu da hazırlanarak basınla paylaşılacak

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