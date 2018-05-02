KKTC’de ideal yönetim sistemi tartışılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez yönetim sisteminin tartışılacağı bir çalıştaya ev sahipliği yapacak.

4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Girne Oscar Hotel’de düzenlenecek olan “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Uluslararası Katılımlı Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Çalıştayı” başlıklı çalıştayda, öncelikle KKTC’nin yönetim biçimi olan Parlamenter Sistem masaya yatırılacak. Yurtdışından davetli akademisyenlerin de kendi ülkelerindeki yönetim sistemlerini anlatacağı çalıştayda, mevcut sistemin olumsuzlukları ile birlikte iyileştirilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda görüşlerin tartışılması bekleniyor. Aynı zamanda Başkanlık Sistemi’nin mevcut devlet işleyişinin daha verimli hale gelmesi için uygun model olup olmayacağı, Başkanlık sisteminin avantajları ve dezavantajlarının da masaya yatırılacağı çalıştay iki gün sürecek.

Farklı Ülkelerden Örnekler Paylaşılacak

Girne Oscar Hotel’de, 4 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 10:00’da KKTC Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Onursal Başkanı Dr. Sibel Siber, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Çalıştay Düzenleme Komitesi adına DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak olan çalıştayda, daha sonra protokol konuşmaları yer alcak. Konuşmaların ardından ise Oturum Başkanlığı’nı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamza Ateş’in gerçekleştireceği “Uluslararası Alandan Farklı Yönetim Modelleri” başlıklı birinci oturumda, ABD Buffalo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Donald Munroe Eagles, “ABD Başkanlık Sistemi’nde Kuvvetler Ayrılığı: Önemli Bir Koruyucu mu Yoksa İyi Bir Hükümetin Önünde Engel Mi?”, İtalya Degli Studi Firenze Üniversitesi’nden Prof. Dr. Massimu Balducci “Başkanlık Sistemi’nde Başkan ve Hükümetinin Parlamenter Sisteme Göre Parlamentodan Daha Güçlü Olduğundan Emin Miyiz?” başlıklı konuları değerlendirecek.

KKTC İçin Uygun Sistem Arayışı

Oturum Başkanlığı’nı Lefke Avrupa Üniversitesi’nden (LAÜ) Prof. Dr. Gencay Şaylan’ın gerçekleştireceği “Sistem Tartışmaları” başlıklı ikinci oturumunda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamza Ateş “Sistem Tartışmalarında Temel Gerekçeler”, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Soyalp Tamçelik “Kıbrıs Türk Halkı’nda Demokrasi Kültürü ve Hükümet Sistemine Yönelik Bir Model Denemesi”, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mengi “Farklı Devlet Sistemlerinde ve Siyasal Rejimlerde Yerel Yönetimlerin Konumu” başlıklı konuları tartışacak. Oturum Başkanlığı’nı Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mengi’nin gerçekleştireceği “KKTC İçin İdeal Sistem Arayışı” başlıklı üçüncü oturumda ise, DAÜ’den Doç. Dr. Deniz İşçioğlu “Sistemlerde Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkisi”, LAÜ’den Prof. Dr. Gencay Şaylan “Temsili Demokrasinin Evrensel Krizi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Evre “KKTC İçin İdeal Hükümet Modeli”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sertaç Sonan “KKTC’de Parlementer Sistemin Kökenleri: KTFD Kurucu Meclisi’ndeki Sistem Tartışmalarına Bir Bakış”, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nazım Beratlı “Kıbrıs’ta Başkanlık Engellenir Mi?” başlıklı konuları tartışacak. Çalıştayın birinci günü, saat 20:00’de düzenlenecek olan Gala Yemeği ile tamamlanacak.

İkinci Günde Masa Tartışmaları

Çalıştayın ikinci gününde ise katılımcılar gruplara ayrılarak farklı masalarda bir araya gelip farklı başlıklardaki sorunları tartışacak. Öğleden sonra çalıştay sonuç raporunun hazırlanılması ve basına sunulması planlanıyor. Masalarda tartışılacak konular “KKTC İçin Başkanlık Sistemi Uygun Olur Mu? Avantajları ve dezavantajları ”, “KKTC’de Parlamenter Sistemin Sorunları”, “Mevcut Parlamenter Sistemin Güçlendirilmesi Mümkün Mü?” şeklinde olacak. Daha verimli bir sistem yaratmak için mevcut sistemin ve diğer sistemlerin tartışılmasını hedefleyen çalıştaya ilgi duyan herkes davetlidir.