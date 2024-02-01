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KKTC’de ikamet eden Maronitlerin sınır kapılarından geçişleri konusuna düzenleme

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KKTC’de ikamet eden Maronitlerin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerinin kolaylaştırılması adına düzenleme yapılması bekleniyor.
KKTC’de ikamet eden Maronitlerin sınır kapılarından geçişleri konusuna düzenleme

Fileleftheros gazetesi, “Kayıplar ve Mahsurlar İçin İnsani Sorunlar Başkanı” Anna Aristotelus’un dün Koruçam Muhtar Vekili Valentino Kummetu, İhtiyar Heyeti üyesi Nino Hacisamutis ve “Yeniden Yerleşme Derneği Başkanı” Toni Pavlu’yla görüştüğünü yazdı.

Gazete, Aristotelus’un görüşme çerçevesinde yaptığı açıklamada, “mahsurlar ve yeniden yerleşimcilerin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerindeki sorunları çözme konusunda yakın tarihte bir açıklama yapacaklarını” söylediğini aktardı.

Aristotelus, Rum Dışişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Rum Müzakereci Ofisi’yle gerekli istişarelerin yapıldığını ve yakın zamanda ilgili açıklamanın yapılacağını sözlerine ekledi.

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