KKTC'de İkamet İzinsiz 5 Kişi Tutuklandı

KKTC'de Denetimler İkamet İzinsiz 5 Kişiyi Ortaya Çıkardı: Yasal İşlemler Başlatıldı

KKTC, 06 Kasım 2023 - KKTC genelinde polis tarafından gerçekleştirilen yoğun denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal bir ikamet izni bulunmayan toplam 5 kişinin ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edildi.

Bu olay, KKTC'de yaşayan kişilerin yasal statüsünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Denetimler sırasında yakalanan 5 kişi hakkında hukuki işlemler başlatıldı ve şu anki durumda soruşturma devam ediyor. Toplum, bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor.