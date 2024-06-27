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KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Eden 5 Kişi Tutuklandı

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26 Haziran 2024 tarihinde, polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, ikamet izni olmadan KKTC'de yaşayan 5 kişi tespit edilerek tutuklandı. Yasal işlem başlatılan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.
KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Eden 5 Kişi Tutuklandı

KKTC'DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

26 Haziran 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde polis ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet eden beş kişi tespit edilmiştir. Bu denetimler, ülkenin güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve yasalara aykırı durumların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

 

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