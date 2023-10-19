KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Eden 6 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı ve Soruşturma Sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ülke genelinde 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde önemli bir olay yaşandı. Denetim ve kontroller sırasında, ülkede herhangi bir yasal ikamet statüsüne sahip olmayan, yani ikamet izinsiz olarak ülkede yaşadığı tespit edilen toplam altı kişi tespit edildi.

Bu tespitin ardından, ilgili yasal düzenlemelere göre hareket eden polis, söz konusu altı kişiyi tutuklayarak aleyhlerinde yasal işlem başlattı. İkamet izni olmayan kişilerin ülkede bulunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal düzenlemelerine ve yasalara aykırıdır ve bu tür durumlarda yasal işlem başlatılması gerekmektedir.