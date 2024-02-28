KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı

Ülkede Yasal Statüsü Olmayan 8 Kişi Tutuklandı: İkamet İzinsiz İkamet Tespit Edildi

27 Şubat 2024 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde gerçekleştirilen kapsamlı polis denetimleri sonucunda, ülke genelinde herhangi bir yasal statüsü olmadığı tespit edilen 8 kişi ikamet izinsiz olarak tespit edildi ve tutuklandı. Bu kişilere karşı yasal işlemler başlatılmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.