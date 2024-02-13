KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek, sarhoşluk, rahatsızlık

12.02.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa'da Oduncu Sokak üzerinde polis tarafından yapılan devriye sırasında, M.Z.J.(E-30)’nin 277 mlgr alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Adı edilenin yapılan muhaceret kontrolünde ise herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.