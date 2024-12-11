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KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 12 Kişi Tutuklandı

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Polis ekiplerinin ülke genelindeki denetimlerinde, yasal statüsü bulunmayan kişilere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor
KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 12 Kişi Tutuklandı

10 Aralık 2024 tarihinde, KKTC Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 12 kişi tutuklandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, polis tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İlgili denetimlerin, ülkede yasal düzeni sağlama amacıyla düzenli olarak devam edeceği ifade edildi

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