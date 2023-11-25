KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı

KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etme Olayı: Polis Denetiminde Tespit Edilen 2 Kişi Tutuklandı
24 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen polis denetim ve kontrollerinde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kalan toplam 2 kişi tespit edildi. Söz konusu kişiler derhal tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Olayın detaylarına dair soruşturma ise hâlâ devam etmekte. Yetkililer, ikamet izinsiz kalma durumlarına karşı etkili önlemler almaya devam ederken, tutuklanan şahısların durumu mahkeme sürecinde netlik kazanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.