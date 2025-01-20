Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde, yasal statüsü olmadan KKTC’de ikamet ettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı

19 Ocak 2025 tarihinde, KKTC genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında, ülkede yasal statüsü bulunmayan iki kişinin ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edildi.

Hukuka aykırı şekilde ülkede bulunduğu belirlenen kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor