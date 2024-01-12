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KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Şahıs Tutuklandı

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KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı: Denetim Operasyonu Sonucu Yasal İşlem Başlatıldı
KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Şahıs Tutuklandı

KKTC’de İkamet İzinsiz Kalma Operasyonu: Ülke Genelindeki Denetimlerde Tespit Edilen 2 Kişi Tutuklandı, Yasal İşlem Başlatıldı

11 Ocak 2024 tarihinde, KKTC genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetim ve kontrollerde, ülkede yasal bir statüye sahip olmayan ve ikamet izinsiz olarak kalıp yaşayan toplam 2 kişi tespit edildi. Tutuklanan bu kişiler aleyhlerinde başlatılan yasal işlemlerle karşı karşıya kaldılar. Şu an devam eden soruşturma, ikamet izni olmayan kişilere yönelik denetimlerin sıklaştırılmasının bir sonucu olarak dikkat çekmektedir.

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