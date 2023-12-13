KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 9 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı

KKTC’de Geniş Kapsamlı Denetim: Yasal Statüsü Olmayan 9 Kişi, İkamet İzinsiz Kalma Suçuyla Tutuklandı
12 Aralık 2023 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede kalan toplam 9 kişi tespit edilerek tutuklandı. Yetkililer, söz konusu kişilere karşı yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Soruşturma devam ederken, güvenlik birimleri ikamet izinsiz kalmaya yönelik denetim ve kontrolleri sıklaştırmaya devam ediyor
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