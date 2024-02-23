KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 10 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı

KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etme Olayı

22 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan kapsamlı denetim ve kontrollerde önemli bir tespit gerçekleşti. Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak yaşadığı belirlenen toplam 10 kişi, polis operasyonu sonucunda tutuklandı.

Bu olay, KKTC'nin göç ve ikamet politikalarıyla ilgili önemli bir vurgu yapmaktadır. Yasalara uygun olmayan ikamet durumlarının tespiti ve yasal işlemlerin başlatılmasıyla ilgili süreç devam etmektedir.